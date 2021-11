Covid Piemonte, il bollettino: 240 nuovi casi su 43.441 tamponi

Resta fermo a 24 il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte, mentre cresce il dato dei pazienti negli altri reparti (più 15 in totale 279)

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta 240 nuovi casi di positività al Covid, lo 0,6% dei 43,441 tamponi diagnostici processati, di cui 40.507 antigenici

Il bollettino

Tra i casi positivi gli asintomatici oggi sono pari al 70,8%. Due i decessi, relativi a giorni precedenti. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.852. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.786, i nuovi guariti 190.