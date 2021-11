Atp Finals a Torino, Appendino: "Vediamo frutto di un lavoro vincente"

"Torino sta dimostrando di avercela fatta a essere sul tetto del tennis mondiale", ha detto la ex sindaca, seduta in platea per la partita fra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz

Prendono il via oggi a Torino le Atp Finals, il torneo di fine stagione che vede in campo, fino al 21 novembre, gli otto migliori tennisti al mondo, tra cui anche l'italiano Matteo Berrettini. Il torneo per la prima volta viene ospitato dal Pala Alpitour del capoluogo piemontese.

Le parole della ex sindaca Chiara Appendino

"Dopo tanta attesa e una lunga preparazione oggi vediamo il frutto di un lavoro di squadra vincente", ha detto Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e oggi vicepresidente Fit, seduta in platea per la partita fra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, il primo degli scontri fra gli 8 sfidanti. "È un'emozione essere qui per la prima partita del singolare di due grandi campioni. Torino sta dimostrando di avercela fatta a essere sul tetto del tennis mondiale". "È anche molto bello - aggiunge Appendino - vedere l'entusiasmo dei torinesi e del pubblico del Pala Alpitour. Anche se purtroppo la capienza non è quella sperata, il calore e l'emozione si sentono dagli spalti". Capienza che ha suscitato polemiche, con gli organizzatori che chiedono di

ampliare "almeno del 7,5%", dopo l'inaspettata riduzione al 60% arrivata a 48 ore dall'avvio delle gare. Un appello al governo rilanciato anche dalla Regione Piemonte e ribadito dall'ex prima cittadina, la quale auspica "che la richiesta che abbiamo avanzato ieri di avere un 7,5% in più venga accolta per ridurre il disagio che purtroppo si è creato per i tifosi rimasti esclusi".