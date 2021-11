Frana sulla sp299 di Alagna, istituito senso unico alternato

I tecnici della Provincia di Vercelli sono intervenuti per garantire la sicurezza della strada

Una frana costituita da pietre e terriccio si è staccata nelle scorse ore nel territorio comunale di Campertogno, in Valsesia nel Vercellese, minacciando la strada provinciale 299, importante arteria che collega Alagna con il resto della pianura vercellese e novarese. I tecnici della Provincia di Vercelli sono intervenuti per garantire la sicurezza della strada. In attesa di completare le verifiche sulla frana, che si terranno nella giornata di oggi, è stato deciso di istituire un senso unico alternato.