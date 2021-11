Aggredito ad Alessandria, 40enne in ospedale con ferite

Ad Alessandria i carabinieri indagano sull'aggressione di un quarantenne, di origini albanesi, che ieri sera è rientrato a casa con ferite da arma da taglio. A dare l'allarme la moglie, che ha chiesto l'intervento di una ambulanza quando ha visto rientrare ferito il marito a casa, nel popolare quartiere del Cristo. Trasportato in ospedale, all'uomo è stata riscontrata la perforazione di un polmone. Non sono note, al momento, le circostanze in cui l'uomo è stato ferito, che dovranno essere appurate dai carabinieri.