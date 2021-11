Torino, visita di Mattarella per i 190 anni nascita Consiglio di Stato

Sergio Mattarella in visita a Torino, probabilmente il suo ultimo saluto da presidente della Repubblica ai torinesi. Una visita dove sarà accompagnato dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e dal sindaco Stefano Lo Russo. "La pandemia ha tra i suoi aspetti più duri l'isolamento, ma noi non ci siamo mai sentiti soli: l'abbiamo sempre sentita al nostro fianco. Così come abbiamo sempre percepito in modo chiaro il suo impegno nel ribadire che il virus è il male e il vaccino è il bene, è la cura". Così il governatore del Piemonte si è rivolto a Mattarella. "Sono orgoglioso di accoglierla in una Regione che, grazie a una efficace campagna vaccinale, ha i parametri sanitari tra i migliori in Europa ed è la prima Regione in Italia per terze dosi già somministrate. Questo grazie allo sforzo straordinario messo in campo da tutto il sistema Piemonte, che vede tutti i poteri dello Stato e tutte le istituzioni lavorare insieme. Un sistema che in questa Regione ha potuto contare sull'impegno e la serietà di tutte le forze e istituzioni dello Stato".

Il programma della visita

Il primo appuntamento è alle 10 al teatro Carignano per la celebrazione dei 190 dalla nascita del Consiglio di Stato. Con Mattarella ci saranno anche il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, e il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi. Un’ora dopo, a piedi, il presidente raggiungerà Palazzo Carignano, la sede del primo parlamento del Regno italiano e che adesso ospita il Museo del Risorgimento. Poi da un luogo simbolo della storia dell’unità d’Italia si sposterà a Borgo Dora, a pochi passi dalla sede dell’Arsenale della Pace. Infine, alle 16 l’ultimo appuntamento ufficiale: la cerimonia per il 60° anniversario della morte di Luigi Einaudi, il secondo presidente della Repubblica Italiana eletto nel 1948. La cerimonia si svolgerà nella sede della fondazione Einaudi.