Tronzano, con l'auto nel canale Depretis: morto 30enne

Tragedia in provincia di Vercelli: è morto l'uomo di 30 anni coinvolto ieri sera in un incidente sulla provinciale 42 a Tronzano. Alla guida della sua auto, una Fiat 60, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finito nel canale Depretis, che scorre parallelo alla strada, all'altezza del ponte di ferro.

La tragedia

L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre. Estratto in fin di vita, il 30enne è stato portato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove è morto nella notte. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.