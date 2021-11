Minaccia la moglie perché vaccinata, denunciato marito No Vax a Torino

Un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia a Torino dopo ripetute aggressioni verbali alla moglie per il fatto che si era vaccinata. E' successo nel quartiere Mirafiori. L'uomo, contrario al vaccino contro il Covid, era pronto a licenziarsi pur di essere esonerato, mentre la donna si era sottoposta alla somministrazione e, secondo l'uomo, voleva fare lo stesso con il figlio.

La vicenda

Intervenuti sul posto dopo l'ennesimo litigio, agli agenti della volante la donna ha raccontato delle continue discussioni con il marito, arrivato a rivolgerle insulti e minacce tra cui quella di non farla più uscire di casa. Invitato ad allontanarsi, l'uomo ha minacciato di dare fuoco alla casa. Nei suoi confronti, con la denuncia, è stato disposto l'allontanamento d'urgenza.