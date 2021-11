Torino: donna colpita da buttafuori, chiuso per 15 giorni il locale

Chiuso per 15 giorni un night club nel quartiere San Salvario di Torino, in via Galliari, dove, a fine ottobre, una donna era rimasta ferita durante una lite con un 'buttafuori'. Il provvedimento, emesso dal questore di Torino, è stato notificato dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza e della Divisione PAS.

L'aggressione

Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna era stata colpita dal buttafuori, denunciato per lesioni, finendo a terra e battendo la testa. La giovane era poi stata portata all'Ospedale Mauriziano da un uomo qualificatosi come vigile del fuoco (in realtà addetto antincendio), che aveva riferito di averla trovata all'esterno del locale dove aveva trascorso la serata. La vittima aveva riportato fratture craniche con ematomi e falde emorragiche per 30 giorni di prognosi.

Le sanzioni

Inoltre, all'atto della notifica del provvedimento di chiusura del locale, gli agenti hanno scoperto che sul posto erano presenti due lavoratori privi di Green pass: entrambi sono stati sanzionati per 600 euro, mentre la titolare del locale è stata sanzionata per 400 euro per aver permesso ai due di accedere al luogo di lavoro.