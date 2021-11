Alessandria, 70enne ferito da uno sparo durante la caccia al cinghiale

L’incidente è avvenuto sulle colline del Monferrato acquese. L’uomo è stato portato in ospedale nel capoluogo piemontese. Le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto devono ancora essere chiarite dai carabinieri

Incidente di caccia, con un uomo ferito, sulle colline del Monferrato acquese. Un 70enne è stato trasportato in ospedale ad Alessandria.

La dinamica

Cause ed esatta dinamica di quanto accaduto devono ancora essere chiarite dai carabinieri - sul posto per i rilievi - ma, dalle prime testimonianze dei compagni che partecipavano alla battuta al cinghiale, sarebbe stato ferito a una gamba da un colpo solo di arma da fuoco.

Gli altri incidenti nell’Alessandrino

Quello di oggi è il terzo episodio, in poco meno di 2 mesi nella provincia alessandrina. Il 19 settembre, nelle campagne di Castelletto d'Orba, nell'Ovadese, un 74enne di Arenzano (Genova) era stato caricato da un cinghiale che aveva ferito, per poi morire il giorno dopo. Il 31 ottobre, invece, stessa dinamica, ma senza tragico epilogo, a Ottiglio Monferrato, nel Casalese, per un altro cacciatore.