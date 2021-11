Vercelli, trovata bara abbandonata vicino ai cassonetti dei rifiuti

La cassa da morto in legno, che era vuota, è rimasta nell'isola ecologica per circa due ore, poi è stata ritirata da una camionetta di Asm Vercelli

Una bara abbandonata è stata trovata vicino ai cassonetti dei rifiuti di vetro e plastica a Vercelli, nel rione Isola. La cassa da morto in legno, che era vuota, è rimasta nell'isola ecologica per circa due ore, poi è stata ritirata da una camionetta di Asm Vercelli, azienda che gestisce la raccolta rifiuti, tra lo stupore degli addetti al ritiro. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto.