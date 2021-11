Villarvernia, incendio in parcheggio di tir: distrutti otto mezzi

Le fiamme sono divampate nell'area vicina alla stazione ferroviaria, libera e non recintata, dove di solito sono parcheggiati i mezzi. L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato particolarmente complesso

Otto fra autoarticolati e container sono stati distrutti in un incendio divampato ieri sera in un deposito a Villarvernia, in provincia di Alessandria. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'incendio

Le fiamme sono divampate nell'area vicina alla stazione ferroviaria, libera e non recintata, dove di solito sono parcheggiati i mezzi. L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato particolarmente complesso anche per la necessità di verificare l'integrità del contenuto dei container.