Asti, furti ad anziane: condannato uomo di 53 anni

Ad Asti la polizia ha arrestato un uomo di 53 anni, condannato per tre furti ai danni di donne ultraottantenni. L'uomo le avvicinava in strada, con un complice e, con raggiri, ne carpiva la fiducia riuscendo a entrare nelle loro case. Sempre con l'aiuto del complice, poi, mandava in confusione le vittime raccogliendo monili d'oro e soldi, per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione.