Manta, droga: ex casello usato come essiccatoio di marijuana

La vendita al dettaglio avrebbe fruttato alcune migliaia di euro. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il luogo in cui era stata avviata la coltivazione

I locali abbandonati di una vecchia casa cantoniera dismessa lungo i binari ferroviari della linea Saluzzo-Cuneo, a Manta (Cuneo), erano utilizzati come ambienti per essiccare la marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno sequestrato circa 500 grammi di canapa trovata "stesa" ad asciugare. Diverse le piantine mature di cannabis appese e ormai quasi pronte per l'uso.

Le indagini

La vendita al dettaglio avrebbe fruttato alcune migliaia di euro. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il luogo in cui era stata avviata la coltivazione, chi ne fosse l'autore e da quanto tempo l'ex casello venisse utilizzato per l'asciugatura delle infiorescenze di marijuana.