Covid Piemonte, Cirio: "Con vaccini siamo a fase della via d'uscita"

Così il governatore: "I contagi aumentano, ma ormai devono essere guardati sempre nella sfera dell'occupazione dei posti letto di terapia ordinaria e terapia intensiva, che invece non crescono per il momento in modo più preoccupante"

In Piemonte "i contagi aumentano, ma ormai devono essere guardati sempre nella sfera dell'occupazione dei posti letto di terapia ordinaria e terapia intensiva, che invece non crescono per il momento in modo più preoccupante. È il risultato di una campagna di vaccinazione che ha visto il Piemonte molto performante", dice il presidente della Regione, Alberto Cirio, a margine del Forum della Piccola Industria a Alba. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Le dichiarazioni

"Con la stessa determinazione stiamo lavorando sulla terza dose, abbiamo ancora anticipato chiedendo di poter vaccinare con la terza dose determinate categorie, penso al mondo della scuola", afferma ancora. "Io la vedo proprio come l'ultima fase, la fase della via d'uscita", sottolinea. "Si è fatto tanto, si è fatto bene, ma la ricetta è una sola: vaccinare e vaccinare in fretta".