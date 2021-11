Torino, corteo degli anarchici: lancio di bottiglie contro la polizia

Un corteo di anarchici contro le politiche del governo in materia di immigrazione si è invece snodatoper le vie del centro storico del capoluogo: vi prendono parte più di 300 persone. Si sono registrati momenti di tensione. I dimostranti hanno tentato di imboccare correndo una via laterale del centro storico che in quel momento non sembrava presidiata dalle forze dell'ordine. Un cordone di poliziotti del reparto mobile si è parato contro all'improvviso e li ha respinti, in piazza Savoia. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e un grosso petardo.

La manifestazione

Gli attivisti hanno incollato numerosi manifesti e imbrattato con scritte muri e vetrine dell'edificio che ospita la sede di una banca. Inoltre hanno distribuito volantini ai passanti. Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta "Contro sgomberi, frontiere e Cpr".