Mottarone, lunedì il trasferimento della cabina precipitata

I resti della cabina e altro materiale saranno trasportati al campo sportivo di Gignese e poi, con un camion, fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno riposti in un capannone

Confermato per lunedì mattina il trasferimento della cabina della funivia precipitata al Mottarone il 23 maggio scorso, incidente nel quale persero la vita 14 persone. La decisione è stata è presa ieri in una riunione in prefettura a Verbania.

Il trasferimento

L'elicottero Erickson S64 preleverà le parti sezionate dai vigili del fuoco del comando provinciale nelle scorse settimane. I resti della cabina e altro materiale saranno trasportati al campo sportivo di Gignese e poi, con un camion, fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno riposti in un capannone. Si tratta di un'operazione molto delicata che riguarda importanti elementi di prova per le indagini.