Torino, tenta furto in una sala slot: arrestato 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Torino per un tentato furto ai danni di una sala slot. A dare l'allarme è stato il proprietario del locale, grazie alle telecamere di sorveglianza collegate al suo smartphone.

L'intervento della polizia

L'immagine del giovane che rovista nei cassetti del locale in compagnia di un complice, che è riuscito a fuggire, ha fatto scattare la telefonata al 112 e l'intervento delle volanti di polizia. Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in via Brusa. Ha tentato di portarsi via una macchina fotografica e le monete del fondo cassa, per un totale di 50 euro.