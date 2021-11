L'uomo è stato fermato in un appartamento della cittadina piemontese dove soggiornava con la sua compagna

Deve scontare un anno di reclusione per falsificazione dei documenti di soggiorno il 40enne di origini nigeriane, ma residente in Belgio, arrestato dalla polizia a Verbania. Condannato perché falsificava i permessi di soggiorno, l'uomo è stato fermato in un appartamento della cittadina piemontese dove soggiornava con la sua compagna.