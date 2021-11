Vercelli, vendeva addobbi e oggetti di Halloween contraffatti: multato

Tutti gli articoli sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle. Tra quelli in vendita c'erano anche dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti

Aveva messo in vendita in un negozio di Vercelli quasi tremila articoli di Halloween, ma anche giocattoli, addobbi natalizi e mascherine, tutti privi del marchio CE e quindi non sicuri.

La sanzione

Per questi illeciti amministrativi un commerciante è stato sanzionato dalla guardia di finanza con una multa da 12mila euro. I prodotti sugli scaffali non erano in regola con le norme sull'etichettatura, dato che non avevano la marcatura CE che garantisce i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari. Il loro valore sul mercato era di circa 5.400 euro. Tutti gli articoli sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle. Tra quelli in vendita c'erano anche dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti, già oggetto a ottobre di un altro sequestro dei finanzieri vercellesi in alcuni negozi di Vercelli e Gattinara.