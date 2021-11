Rapine con mazza da baseball, tre arresti nel Torinese

I carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso hanno arrestato tre pregiudicati residenti nel Torinese per una serie di rapine nel corso delle quali non hanno esitato a colpire le vittime con una mazza da baseball. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Volpiano. Vittima una guardia giurata alla quale, per rubare un telefono cellulare, i rapinatori hanno rotto una rotula. I tre malviventi sono stati arrestati qualche ora dopo sempre a Volpiano dai militari dell'Arma: a bordo della vettura usata per spostarsi nella notte è stata recuperata la refurtiva che ha permesso di risalire ad altre due rapine. Tutte e tre le vittime, colpite con la mazza da baseball, sono state costrette al ricovero in ospedale.