Escursionista ferito in Valsesia: interviene l’elisoccorso

Un escursionista rimasto ferito in Val d'Otro, in Valsesia (Vercelli), è stato tratto in salvo con un'operazione della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte. Sono stati gli stessi militari a lanciare l'allarme per una persona che era rimasta ferita ad una caviglia a causa di una caduta accidentale, e non riusciva a rientrare a casa. Una pattuglia delle fiamme gialle ha rintracciato l'escursionista, ma l'area boschiva in cui era avvenuto l'incidente ha richiesto l'intervento di un elicottero partito dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Venegono Superiore (Varese). L’uomo è stato poi portato in ospedale per essere medicato dal 118.