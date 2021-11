Trovati a Torino i due fidanzati scomparsi da Cremona una settimana fa

I due, lui 18 anni e lei 15, sono stati rintracciati dalla polizia non lontano dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Ora saranno ascoltati dagli inquirenti per chiarire la vicenda e, in particolare, le ragioni della fuga

Sono stati trovati questa mattina a Torino, non lontano dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova, i due fidanzati - lei 15enne e lui 18enne - scomparsi lo scorso lunedì da Cremona. A rintracciarli sono stati gli agenti di polizia, che avevano avviato le indagini sull'allontanamento volontario martedì pomeriggio, dopo la denuncia presentata dai genitori della minorenne. I due stanno bene e stanno tornando nella città lombarda. Ora, insieme ai famigliari, che nelle scorse ore avevano lanciato ripetuti appelli, saranno ascoltati dagli inquirenti per chiarire la vicenda e, in particolare, le ragioni della fuga, sino ad ora attribuita a ragioni sentimentali.

Il ritrovamento

Prima di raggiungere Torino in treno, i ragazzini sono passati per Milano e Genova e avrebbero dormito all'addiaccio. La svolta sul caso è arrivata ieri sera, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno intercettato una telefonata del 18enne ad un amico in cui diceva di aver finito i soldi. Quella comunicazione, seppure breve, arrivata dopo giornate in cui i cellulari dei giovani erano sempre rimasti spenti, ha consentito ai poliziotti di agganciare la cella della stazione di Porta Nuova e proprio lì i due fidanzati i sono stati fermati.