Covid Piemonte, il bollettino: 88 nuovi casi su 18.680 test

In Piemonte 88 nuovi casi di positività al Covid. In totale i test diagnostici effettuati sono stati 18.680, di cui 16.935 antigenici. Tasso di positività allo 0,5%.

Il bollettino

Ricoveri in aumento in Piemonte: in terapia intensiva sono 21, due in più rispetto a ieri, negli altri reparti 188, più 10. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta un decesso, relativo a giorni precedenti, con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 11.814. In totale i test diagnostici nelle ultime 24 ore in Piemonte sono 18.680, di cui 16.935 antigenici. La quota dei positivi asintomatici è del 73,9%, le persone in isolamento domiciliare 4-050, i nuovi guariti 78.