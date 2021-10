Sorpreso a rubare legna minaccia di morte agenti, arrestato a Novara

Tre persone sono state sorprese mentre abbattevano alberi nel Parco naturale della Valle del Ticino per farne legname. I tre inoltre hanno minacciato di morte gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Per questo un uomo è stato arrestato e altri due sono stati denunciati a piede libero per furto. A darne notizia, su Facebook, è il sindaco di Trecate e presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti.

La vicenda

I tre, di origini romene, sono stati visti dagli agenti mentre caricavano su un furgone alcuni alberi appena tagliati in una zona non di loro proprietà. Mentre gli agenti provvedevano al recupero del legname e delle due motoseghe utilizzate, uno dei tre li ha minacciati di morte con l'obiettivo di intimidirli e di impedire l'accesso al furgone. L'uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria e portato nel carcere di Novara. Le motoseghe utilizzate sono state sequestrate.