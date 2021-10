È avvenuto questa notte in via Damiano Chiesa. I malviventi avrebbero usato una miscela di gas acetilene

Lo sportello bancomat dell'ufficio postale in via Damiano Chiesa, a Torino, è stato fatto saltare nella notte. I malviventi avrebbero usato una miscela di gas acetilene e rubato la cassaforte con all'interno il contante per i prelievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull'accaduto.