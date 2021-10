Uccise la compagna a Cuneo: 42enne condannato a 15 anni e 2 mesi

F.B., ex caporale maggiore degli alpini di 42 anni che il 22 maggio 2020 uccise a colpi di pistola la compagna nel parcheggio di un centro commerciale di Cuneo, è stato condannato a 15 anni e due mesi per omicidio volontario e porto d'armi . Il processo si è svolto col rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena.

La sentenza

La sentenza del giudice Cristina Gaveglio è arrivata oggi pomeriggio dopo un'ora di camera di consiglio. La Procura di Cuneo aveva chiesto una condanna a 27 anni, ovvero 18 con con lo sconto di pena. Chiesto anche un risarcimento previsionale di 70 mila euro alle due sorelle della vittima, assistite dall'avvocato Alberto Crosetto. "Sentenza troppo poco severa" ha commentato il legale fuori dal tribunale. “È stata riconosciuta una parte della verità. Attendiamo le motivazioni, faremo l'appello", commenta invece l'avvocato Beatrice Rinaudo, che difende il 42enne, presente in aula.

L'omicidio

La vittima è la 43enne Mihaela Apostolides, di origini rumene. L'omicidio era avvenuto pochi giorno dopo la fine del primo lockdown. Il militare aveva conosciuto la donna anni prima, mentre lavorava in caserma a Pinerolo e lei era cameriera in un locale di Verzuolo. L'uomo aveva raggiunto la donna da Firenze in auto e, dopo due giorni insieme, le aveva sparato quattro colpi di pistola nell'abitacolo della sua Fiat Panda.

La vita del 42enne a Vicchio

L'imputato ha vissuto fino all'età di vent'anni nella comunità 'Il Forteto' di Vicchio (in provincia di Firenze,) figlio di una coppia di soci fondatori. Alcuni esponenti di quella comunità, tra cui la madre putativa dell'ex alpino, sono stati condannati anni fa per violenze e maltrattamenti. L’uomo faceva parte di un'associazione di vittime della comunità e in questa veste aveva anche incontrato Papa Francesco.