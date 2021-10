Rivoli, falso allarme bomba in ospedale: denunciato paziente

Falso allarme bomba questa mattina all'ospedale di Rivoli, nel Torinese. A farlo scattare una telefonata che annunciava la presenza di una bomba nel reparto di Medicina.

L'allarme

Allertata la Direzione medica dell'ospedale, e le forze dell'ordine, carabinieri e polizia hanno escluso la presenza di ordigni e identificato l'autore della telefonata: un paziente, già noto ai servizi, che sarà denunciato per procurato allarme. L'uomo ha confessato di essersi inventato tutto. L'allarme è rientrato senza disagi per i pazienti, che non è stato necessario evacuare.