E' successo in un bosco di Aisone, in provincia di Cuneo, nei pressi della strada militare

Un uomo di 78 anni, B.G., è morto mentre faceva legna in un bosco di Aisone, in provincia di Cuneo, nei pressi della strada militare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per l'anziano era troppo tardi. Secondo le prime informazioni, nel tagliare un albero è stato colpito in modo grave alle gambe. A dare l'allarme i parenti, che ieri sera non l'hanno visto rientrare.