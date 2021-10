I vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di via Gambalera nella frazione di Spinetta Marengo, ad Alessandria, per domare un incendio scoppiato nelle cantine. Due persone sono rimaste intossicate in modo lieve. Il palazzo è stato evacuato a scopo precauzionale e le fiamme sono state subito domate. Ancora da accertare le cause del rogo.