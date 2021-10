Covid Piemonte, il bollettino: 228 contagi su 48.272 tamponi

Restano 201 i pazienti ricoverati in Piemonte per Covid, 17 in terapia intensiva e 184 nei reparti ordinari, come ieri. L'Unità di crisi regionale registra inoltre un decesso, ma non relativo alle ultime 24 ore, e 228 nuovi casi di persone positive al Covid-19, pari allo 0,5% dei 48.272 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 115. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) Le persone in isolamento domiciliare sono 3.696, gli attualmente positivi 3.854. Registrati anche 184 nuovi guariti. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 387.989 casi, 11.807 decessi e 372.285 guariti.