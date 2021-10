Torino, Raggi in visita da Chiara Appendino: "Confronto e progetti"

Incontro nel capoluogo piemontese per le ex sindache di Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino. "Sono venuta a trovare Chiara Appendino che tra pochi giorni diventerà mamma per la seconda volta. Un'occasione per confrontarci e parlare anche di tanti progetti da realizzare per il nostro futuro", scrive su Twitter l'ex sindaca di Roma (M5s).

"Oggi una piacevolissima visita a Torino - replica Appendino su Twitter -. Credo che con Virginia Raggi sia stato il primo pranzo senza guardare l'orologio. Abbiamo parlato a lungo delle nostre esperienze e di quanto amministrare una città sia, in ogni caso, tra i più grandi onori che si possano vivere", sottolinea la sindaca uscente di Torino in un post in cui condivide uno scatto insieme all'ex sindaca di Roma.