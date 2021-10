Torino, lite davanti a una discoteca: un arresto per tentato omicidio

La vittima è stata colpita in testa da diversi calci e pugni e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco

Un uomo di 26 anni, di origini romene, a Torino è stato arrestato per tentato omidicio. Questa mattina alle 5 ha, da quanto ricostruito, ha ferito gravemente un albanese di 32 anni. I due si sono resi protagonisti di una lite per futili motivi scoppiata all'esterno della discoteca "Tranquila Club" di corso Vigevano 41. La vittima è stata colpita in testa da diversi calci e pugni e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco.