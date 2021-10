Cavour, fanno esplodere un bancomat: ladri scappano a mani vuote

I malviventi sono entrati in azione questa notte nel centro del paese, a pochi passi dal Municipio. La cassaforte è stata danneggiata ma non si è aperta

Hanno cercato di far saltare il bancomat dell'Unicredit di Cavour, nel Torinese, ma sono fuggiti a mani vuote i malviventi in azione questa notte nel centro del paese a pochi passi dal Municipio. L'esplosione ha svegliato i residenti, ma la cassaforte, che è stata danneggiata, non si è aperta e i ladri sono dovuti fuggire. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno spento un principio di incendio, i carabinieri di Cavour e della compagnia di Pinerolo.