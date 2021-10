Verbania, nascondeva droga in auto e casa: arrestato giovane

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Verbania per detenzione illecita di sostanza stupefacente. I carabinieri lo hanno fermato per un normale controllo. In una busta di cellophane, nascosta nell'auto, aveva circa 70 grammi di Ketamina pura in polvere.

La perquisizione

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati altri 80 grammi circa di cocaina e alcune dosi di hashish e marijuana, più un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Stupefacente per un valore di 10mila euro. Ora è agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.