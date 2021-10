Ivrea, garante detenuti paragona Draghi al terrorista Cesare Battisti

"Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli. L’altro è Cesare Battisti". Questo è quanto scrive Paola Perinetto, garante dei detenuti di Ivrea, nominata nel 2018, in un post Facebook comparso sul suo profilo ieri sera insieme a un fotomontaggio che affianca la foto del presidente del consiglio a quella dell’ex terrorista, leader del gruppo Proletari Armati per il Comunismo, condannato all’ergastolo per quattro omicidi.

Le polemiche

Un post che ha ha scatenato polemiche. Così il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma che chiede al sindaco e al consiglio comunale di Ivrea di valutare la rimozione del garante dall'incarico ricoperto. "Il parallelo da lei proposto e le valutazioni espresse nel post sono inqualificabili". Adesso Il sindaco di Ivrea, Sertoli, avvierà tutte le pratiche per la rimozione della garante. Convocherà d'urgenza il consiglio comunale per avviare la procedura. Da ricordare, come riporta La Republica, che Perinetto non ha mai nascosto le sue posizioni No Green Pass e critiche vero l’operato del governo che ha reso obbligatorio il lasciapassare vaccinale. Ma questa volta il tono dei suoi messaggi è decisamente diverso.