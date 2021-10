Droga, sequestrato un chilo di hashish nel Torinese: un arresto

Lo stupefacente era nascosto nell’auto del corriere finito in manette: nelle tasche dell’uomo c’erano anche 445 euro in contanti

Un chilo di hashish, pronto per essere venduto ai pusher locali, è stato sequestrato dai carabinieri della stazione di Chieri (in provincia di Torino) durante un controllo in cui è stato arrestato un corriere, originario di Ciriè. La droga era nascosta nell'auto.

L’intervento dei carabinieri

A insospettire i carabinieri l'atteggiamento dell'uomo, che era parcheggiato a bordo strada. Oltre le dosi è stato sequestrato barattolo contenente 76 grammi di marijuana e un cellulare nelle tasche dell'uomo, probabilmente utilizzato per la compravendita dello stupefacente, oltre a 445 euro in contanti.