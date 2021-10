Borgosesia, in casa materiale per coltivazione marijuana: un arresto

Uno spacciatore 28enne nascondeva nella propria abitazione circa 200 vasi e tutto l’occorrente per la coltivazione della sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell’arresto, è stato fissato per lui il processo il prossimo 8 novembre

Uno spacciatore che nascondeva in casa circa 200 vasi e tutto l'occorrente per la coltivazione di marijuana è stato arrestato dalle Squadre Mobili della polizia di Vercelli e Novara. Il tribunale di Vercelli ha convalidato l'arresto disponendo l'immediata liberazione, e ha fissato il processo per l'8 novembre.

L’operazione antidroga

L'operazione antidroga è avvenuta a Borgosesia, e ha portato all'arresto di un pregiudicato 28enne di origini senegalesi; ad allarmare gli agenti, un massiccio afflusso di giovani nei pressi dell'abitazione del giovane. Durante la perquisizione in casa sono stati trovati anche 71 grammi di marijuana e 174 grammi di hashish insieme ad un bilancino di precisione.