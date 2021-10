Verbania, documenti falsi per ottenere la patente: cinque denunciati

Documenti falsi per ottenere le patenti Cinque extracomunitari, due residenti nel Verbano Cusio Ossola e tre in Lombardia, sono stati denunciati dalla polizia stradale di Verbania per aver cercato di ottenere la patente attraverso la conversione di patenti belghe e polacche risultate false. L'indagine è stata condotta in collaborazione con la Motorizzazione Civile di Domodossola. I cinque sono accusati di falso materiale e uso di atto falso. I documenti sono stati sequestrati.