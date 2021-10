Covid Piemonte, tamponi gratis a lavoratori in attesa di Green pass

Tamponi gratuiti in Piemonte, dal 23 ottobre, per i lavoratori che si sono appena vaccinati o hanno da poco aderito alla campagna e sono quindi in attesa del Green Pass. Lo ha deciso la Regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN PIEMONTE).

Il sistema per i tamponi gratuiti

Ci sarà accesso diretto agli hotspot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. Il presidente della Regione Cirio e l'assessore alla Sanità Icardi spiegano che in Piemonte ci sono 300mila persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione, "per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone".