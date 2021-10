Covid Piemonte, 102 casi su quasi 44mila tamponi

In Piemonte 102 nuovi casi di Covid, di cui il 65,7% asintomatici, con una percentuale di positivi dello 0,2%. I tamponi diagnostici processati sono 43.816, di cui 41.132 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+ 4 rispetto a ieri), negli altri reparti 175 (-6 rispetto); 4 i decessi (1 relativo a oggi), portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 11.794. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.110, i nuovi casi di guarigione 134 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).