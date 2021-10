Green pass, nuovo assalto a farmacia Torino: sospesi tamponi

Ancora code questa mattina davanti alla Farmacia San Salvario di via Madama Cristina, a Torino, dove ieri pomeriggio è intervenuta la polizia perché le persone in fila, fino a un centinaio, creavano disagi alla viabilità. Già un centinaio i tamponi effettuati da questa mattina, tanto che la farmacia è stata costretta a sospendere il servizio. "Siamo spiacenti, non siamo in grado di esaurire tutte le richieste", si legge nei cartelli esposti all'esterno. La farmacia riprenderà alle 14.30, con l'arrivo di una nuova fornitura, ad effettuare i tamponi.

In Piemonte tamponi raddoppiati in una settimana

Intanto, sono stati 200mila i tamponi rapidi effettuati la scorsa settimana nelle farmacie piemontesi, il doppio rispetto alla settimana precedente. A rendere noto il dato è Federfarma, secondo cui "il sistema sta reagendo più che bene all'inevitabile impennata delle richieste", conseguenza dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro. La media settimanale dei tamponi effettuati era di 60mila a settembre e 20mila a giugno.