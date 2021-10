Salone del Libro di Torino, il programma di domenica 17 ottobre

Tanti appuntamenti e grandi nomi per la quarta giornata del Salone Internazionale del Libro di Torino. Si inizia con Elena Cattaneo, Alessandro Barbero e Teresa Ciabatti, per proseguire poi con Roberto Saviano e la nota influencer Camihawke. Infine, spazio anche alla musica con Roberto Vecchioni. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Salone.

Il programma della mattina

Tra gli incontri della mattina, alle 11 Carlo Ginzubrg parla del suo ultimo libro “La lettura uccide”, mentre alle 12 la senatrice a vita Elena Cattaneo presenta “Armati di scienza”. Dopo di che, alle 12:30, il professor Alessandro Barbero dialoga con l’editore Giuseppe Laterza su Dante. Barbero sarà poi di nuovo protagonista nel pomeriggio con un incontro incentrato sul romanzo di Bulgakov “Il maestro e Margherita”. Da segnalare ancora Lilli Gruber, insieme a Massimo Giannini, con “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità” e, alle 12:45, Teresa Ciabatti con “Sembrava Bellezza”.

Il Salone nel pomeriggio

Alle 14 Camilla Boniardi, in arte Camihawke, porta sul palco “Per tutto il resto dei miei sogni”. Alle 16:30, invece, Donatella Di Pietrantonio presenta “Borgo Sud”. Il programma continua con Roberto Saviano e Asaf Hanuka, che parlano di “Sono ancora vivo”, il fumetto che racconta la vita sotto scorta dello scrittore. Seguono Andrea Colamedici e Maura Gancitano, che illustrano “L’alba dei nuovi dei. Da Platone ai Big Data”, loro ultimo lavoro che mette in comunicazione il nostro presente con il V secolo a.C. Infine appuntamento con le canzoni di Roberto Vecchioni: alle 18:30 il celebre cantautore racconta i suoi brani più famosi, dalla loro genesi alla poetica letteraria e musicale in cui si inseriscono, oltre a rivelare aneddoti e curiosità.