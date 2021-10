Salone Libro Torino, gli eventi e gli ospiti della seconda giornata

Seconda giornata della XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dopo l’inaugurazione ufficiale di ieri. Tra gli appuntamenti del mattino ci sarà Piero Pelù, mentre in pomeriggio e verso sera toccherà a ospiti del calibro di Bruno Vespa, Zerocalcare, Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, Gioele Dix e Vinicio Capossela.

Gli appuntamenti del mattino

Nella Sala Rossa al Padiglione 1, alle 10.30, Gustavo Zagrebelsky parlerò del suo libro “Qohelet. La domanda dell’esistenza” in collaborazione con Il Mulino. Al Padiglione Oval nella Sala Oro ci sarà alle 11 Piero Pelù con il suo “Spacca l’infinito” edito da Giunti. Alle 12, di nuovo nella Sala Rossa al Padiglione 1, toccherà a Daniele Del Giudice con un dialogo sul tema “L’uomo, i libri, le passioni” insieme a Mauro Bersani, Massimo Cacciari ed Ernesto Franco, in collaborazione con Einaudi.

Gli eventi pomeridiani

Alle ore 13, presso il Laboratorio 6 del Padiglione 2, un appuntamento per le scuole primarie degli alunni tra i 6 e i 10 anni in compagnia di Geronimo Stilton per parlare della Costituzione italiana. Allo stesso orario, ma allo Spazio Rai del Padiglione Oval, Bruno Vespa presenterà il suo “Quirinale, dodici Presidenti tra pubblico e privato” in collaborazione con Rai Libri. Alle 13.15 si svolgerà la terza edizione del Premio Nazionale Letterario Inps di narrativa, poesia, fumettistica e illustrazione alla Sala Magenta del Padiglione 3. Nello stesso padiglione, in Sala Azzurra, Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi parleranno del loro “Nero come il sangue” alle 13.30, in collaborazione con Audibile. Alle 15 sarà la volta Serena Dandini, al Padiglione 1 in Sala Rossa, autrice della serie podcast “Il mio paradiso” con Audibile e Chora, che dialogherà con Mario Calabresi e Orsetta De Rossi. Alle 16.30 al Padiglione 2 nell’Arena Bookstock Ilaria Cucchi e Andrea Franzoso presenteranno “Stefano. Una lezione di giustizia” in collaborazione con Canale Venti. Allo stesso orario, sul Palco Live dell’area esterna del Padiglione Ovale, il rapper Massimo Pericolo illustrerà la sua opera “Il signore del bosco” edita con Rizzoli e in compagnia di Silvia Avallone. Omaggio alla poesia di Cesare Pavese, alla stessa ora, al Padiglione 1 in Sala Ambra con Antonio Di Silvestro, Paolo Di Paolo, Giancarlo Pontiggia e Antonio Sichera.

Il Salone verso sera

Alle 18 al Padiglione 1 in Sala Rossa Claudio Marchisio, Gabriella Nobile e Liliam Thuram parleranno rispettivamente dei loro libri “Il mio terzo tempo” (Chiarelettere), “Coprimi le spalle” (Chiarelettere) e “Il pensiero bianco” (add editore). Grane evento alle 18.30 per la sezione fumetti con “BAOtiful: siamo tornati!” nella Sala Oro del Padiglione Oval: tra i protagonisti Giacomo Bevilacqua, Daniel Cuello, Caterina Marietti, Nova, Yang Yi e Zerocalcare. Gli assessori regionali alla Cultura, al Turismo e al Commercio, il commissario, presidente e vicepresidente Corecom piemontese e il presidente della Regione Piemonte dialogheranno sul futuro dell’informazione locale nella Sala Argento del Padiglione 3 alle 18.30. A chiudere la seconda giornata sono Gioele Dix alle 19.30 con “Una voce nel deserto (dei Tartari)” in Sala Viola al Padiglione 3 e Vinicio Capossela alle 20 con “Eclissica” edito da Feltrinelli in Sala Oro al Padiglione Oval.