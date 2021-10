Incidente sul lavoro nel Biellese, ferito un operaio

L'uomo, colpito da una lastra d'acciaio, è rimasto ferito alla gamba sinistra ed è stato trasportato in ospedale per la sospetta frattura del perone

Un uomo, 50enne, è rimasto ferito alla gamba sinistra dopo essere stato colpito da una lastra d'acciaio, l'incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda di Lessona, nel Biellese. L'uomo è stato trasportato in ospedale per la sospetta frattura del perone. Nell'azienda, per accertare la dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri di Cossato e lo Spresal.