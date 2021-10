Tentano furto in una scuola a Torino, arrestati tre ragazzi

A dare l’allarme è stato il custode, che li ha colti in flagrante mentre cercavano di portare via un forno microonde, un frullatore, posate e varie scatole di mascherine

Tre ragazzi - un 19enne e due minorenni - sono stati arrestati dalla polizia dopo aver tentato un furto all’interno della scuola materna di via Ala di Stura, a Torino. A dare l’allarme è stato il custode, che li ha colti in flagrante mentre cercavano di portare via un forno microonde, un frullatore, posate e varie scatole di mascherine. Il 19enne è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per aver ferito, nel tentativo di scappare, due agenti.