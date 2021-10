Coniolo Monferrato, operaio cade da passerella: morto 54enne

È successo in un'azienda che produce compensati e pannelli in legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Spresal

Un operaio di 54 anni è morto stamattina a Coniolo Monferrato, in provincia di Alessandria, in un'azienda che produce compensati e pannelli in legno.

L'incidente

A quanto si apprende, l'uomo aveva lavorato nel turno di notte e stava effettuando un controllo su una passerella. La vittima, originaria di Vercelli, si occupava di trinciaggio del legno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Spresal. Non è ancora chiaro se l'uomo abbia avuto un malore e sia caduto da un'altezza di circa tre metri battendo la la testa e se sia morto in seguito alla caduta. Dopo l'incidente Feneal Uil ha annunciato uno sciopero di un'ora.