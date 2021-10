Nasconde nel soffitto di casa 4 chili di droga, arrestato a Torino

A Torino, un 31enne di origini senegalesi è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti dalla polizia, che ha trovato e sequestrato nella sua abitazione oltre quattro chili di droga. Il pusher aveva nascosto nel controsoffitto in cartongesso della cucina e del bagno 25 involucri in nylon contenenti marijuana. A insospettire gli agenti è stato il forte odore proveniente dall’appartamento sito in via Giaveno. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.165 euro in contanti.