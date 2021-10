Vercelli, in casa ha 24 piante di cannabis: arrestato 27enne

Il giovane è stato fermato dai militari mentre portava a spasso il cane. I militari, dopo l'identificazione, hanno appurato che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, e hanno proceduto quindi con una perquisizione in casa

Aveva allestito nel cortile di casa una serra in cui coltivava 24 piante di cannabis. Altre sei erano state messe a essiccare. Un 27enne di Ronsecco (Vercelli) è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e coltivazione di stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai militari mentre portava a spasso il cane fumando uno spinello. I militari, dopo l'identificazione, hanno appurato che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, e hanno proceduto quindi con una perquisizione in casa.