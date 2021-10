Torino, cortei giovani dei centri sociali e no Green pass

Un centinaio di studenti vicini ai centri sociali si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Albarello, a Torino, per raggiungere in corteo la stazione di Porta Nuova nell'ambito della mobilitazione generale per lo sciopero dei trasporti. "Contro governo scuola-azienda e sfruttamento sciopero generale scuola in lotta", si legge nello striscione che apre la manifestazione. Il corteo si unirà ai lavoratori in agitazione e ai 'No Green Pass', che hanno annunciato la loro presenza. Su via Roma e in piazza Carlo Felice è presente un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Da porta Nuova il corteo si snoderà per le vie del centro.

Bruciata gigantografia di Draghi

Nel frattempo, una gigantografia di Mario Draghi è stata data alle fiamme dagli studenti che manifestano in corteo a Torino. Davanti alla sede del Miur, in corso Vittorio Emanuele, è stata bruciata anche una bandiera dell'Europa. "Gli studenti li avete abbandonati li avrete nelle piazze ancora più arrabbiati", è uno degli slogan.