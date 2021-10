Migranti scoperti dentro un tir in provincia di Cuneo

Impauriti e spaesati, ai militari hanno raccontato di essere saliti sul tir in Liguria, approfittando della sosta in un parcheggio dell'autostrada, convinti che fosse diretto in Francia

Sei giovani migranti provenienti da Pakistan e Afghanitan, tra cui tre minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri dopo essere fuggiti a piedi dal cassone di un tir in cui erano nascosti. Impauriti e spaesati, ai militari hanno raccontato di essere saliti sul tir in Liguria, approfittando della sosta in un parcheggio dell'autostrada, convinti che fosse diretto in Francia. I tre minorenni sono stati affidati ai servizi sociali, gli altri sono stati invece invitati a formalizzare la richiesta di asilo in Italia.